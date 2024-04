Turista di 34 anni si getta nel lago di Como per salvare il cane Risucchiato dal torrente | è grave

(Di giovedì 25 aprile 2024) Unfrancese di 34è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere statoda un, nel tentativo diil suofinito in acqua. Il dramma questa mattina alle 9 nei pressi di un campeggio di Porlezza (), suldi Lugano. Ildelè finito nelle acque gelide delCuccio, e l'uomo si è buttato. Entrambi sono stati risucchiati dalla...

Una turista di 39 anni , l’influencer russa Inessa Polenko, si trovava in viaggio in Georgia quando è caduta da una balaustra sulla quale non si sarebbe dovuta trovare. Sembra che si stesse facendo un selfie , per poi perdere l’equilibrio e cadere. Non c’è stato nulla da fare.Leggi anche: Sydney, ... Continua a leggere>>

Il terribile incidente è avvenuto sul monte Ijen, in Indonesia, famoso per il fuoco blu sprigionato dal cratere . La vittima è la cinese Huang Lihong. Un'ultima foto mostra la vittima in posa con una gamba sollevata e nuvole di vapore e gas sulfureo che si alzano alle sue spalle.Continua a leggere Continua a leggere>>

turista di 34 anni si getta nel torrente a Lugano per salvare il cane, è gravissimo - Un turista francese di 34 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato risucchiato da un torrente, nel tentativo di salvare il suo cane finito in acqua. Il dramma questa mattina alle 9 ...

Continua a leggere>>

Il golfo di Napoli come risorsa per alleggerire la pressione turistica sul centro città - NAPOLI - La percezione di un turismo esclusivamente popolare a Napoli “non corrisponde alla realtà attuale della città. Napoli offre infatti un turismo di alto livello che non solo è possibile, ma ...

Continua a leggere>>

Si tuffa nel torrente per salvare il cane finito nell'acqua gelida, i vigli del fuoco lo ritrovano in profondità nel lago di Lugano: il 34enne è in fin di vita - Il tuffo disperato nel torrente Cuccio per salvare il suo cane caduto in acqua e la forte corrente che trascina via entrambi. Solo il pronto intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco ha scongiu ...

Continua a leggere>>