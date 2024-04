Milano - i giovani palestinesi convocano un momento di lotta | Noi esclusi dal palco del 25 april - vogliamo riprenderci piazza Duomo

(Di giovedì 25 aprile 2024) “questae riprenderla sul serio, non in modo performativo. Per questo abbiamo deciso di organizzare undiche si terrà inalle 13:30?. Lo annunciano a Radio Onda d’urto ie le realtà antagoniste, che oggi si sono date appuntamento ain occasione delle celebrazioni per il 25e: “Noi non sottostiamo al Pd e ai sionisti, portiamo la Palestina in”, è lo slogan. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

