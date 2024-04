Forze filo-Iran - nostra base in Iraq colpita in un attacco

(Di sabato 20 aprile 2024) L'esplosione avvenuta durante la notte in unadi unità militariiane a Kalso, in, è il "risultato di un": lo affermano ledi mobilitazione popolare, citate da Reuters e riprese da vari media.

