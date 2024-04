Derby Milan-Inter - Stefano Pioli con la difesa a pezzi La situazione

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 20 aprile 2024)deve fare la conta degli indisponibili inper la partita contro i nerazzurri. Ecco lanel dettaglio Ilvuole ripartire dalcontro l’dopo la cocente delusione provata a seguito dell’eliminazione dall’Europa League per mano della Roma. I rossoneri disono anche stati richiamati dalla Curva alla massima concentrazione in vista della stracittadinaese in programma lunedì sera alle 20:45. Unacomplessa quella che si sta vivendo in casa, tra frustrazione per un obiettivo sfumato e il carico di pressione per il...