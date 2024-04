Porta a Porta - polemiche per la puntata sull’aborto con ospiti solo uomini La Presidente Rai richiama Vesp - la replica del conduttore

A tre mesi dall’inizio dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, il Presidente del Coni Giovanni Malagò ha annunciato i nomi dei due portabandiera : saranno Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi. La schermitrice e il campione di salto in alto guideranno la ...

Porta a Porta La Presidente Rai Marinella Soldi richiama Bruno Vespa dopo la puntata di ieri sera di Porta a Porta , in cui si è parlato di aborto con ospiti in studio soltanto uomini. La Presidente ha ricordato al conduttore e giornalista di Rai ...

