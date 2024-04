Pa - Pucci Telecomunicazioni | Sistemi di monitoraggi - qualità di aria e acqua prioritarie

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di venerdì 19 aprile 2024) (Adnkronos) – “Abbiamo fatto un'indagine per capire livelli di adozioni livelli Iot all'interno delle amministrazioni e per fornire nostro supporto nel superare difficoltà incontrate”. Si parla di questo nella relazione ‘Indagine adozione IoT: primi riscontri e valutazioni’, di Mario, Commissione. Il tutto durante gli "Stati generali delle ingegnerie digitali" in corso di svolgimento