Michel | ' condanna per attacco Iran | subito tregua a Gaza'

(Di giovedì 18 aprile 2024) "L'Uel'dell'contro Israele. Occorre fare tutto il possibile per contribuire a portare stabilità nella regione ed evitare un'escalation. Chiediamo a tutte le parti di esercitare la massima moderazione". Lo scrive su X il presidente del Consiglio Europeo a vertice concluso. L'Ue s'impegna a collaborare con i partner per porre fine alla crisi di, anche attraverso: il cessate il fuoco immediato, il rilascio incondizionato degli ostaggi, la garanzia di un accesso illimitato agli aiuti umanitari".

