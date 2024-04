Champions | semifinale Real Madrid-Bayern Monaco Eliminati City ai rigori e Arsenal

AGI - Il Real Madrid ha battuto il Manchester City per 4-3 ai calci di rigore, raggiungendo così le semifinali di Champions League mercoledì, dopo che la partita di andata si era conclusa per 4-4. ... (agi)

Champions League, il Bayern tra le migliori quattro: Ancelotti batte Guardiola - Ufficiali anche le ultime due semifinaliste di Champions League. Tra le prime quattro d'Europa ... Decisive le parate di Lunin dagli undici metri e il penalty trasformato da Rudiger. In semifinale ...lalaziosiamonoi

Manchester City-Real Madrid 3-4 dcr, cronaca e tabellino: blancos in semifinale grazie ai rigori - Non bastano 210 minuti tra andata e ritorno a decretare un vincitore: ci sono voluti i calci di rigore per premiare la squadra di Carlo Ancelotti e regalare agli spagnoli le semifinali di Champions ...tag24

