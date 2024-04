Bagnoli - una carissima inutile bonfica bis

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 18 aprile 2024) Il governo sta per finanziare con 400 milioni di euro il risanamento dell’area di(Napoli), ma basandosi su documenti vecchi di 17 anni e senza tenere conto della «pulizia» già realizzata. Prima sarebbe meglio disporre di rilievi scientifici sicuri. Un tesoretto di 400 milioni di euro potrebbe finire incenerito negli altiforni di quel che fu l’ex Italsider di, terra maledetta che da trent’anni inghiotte e brucia soldi pubblici per provare a rinascere. Sono i fondi che il governo e Invitalia, proprietaria temporanea dei suoli, hanno deciso di investire per tentare l’ennesima e (come vedremo) forse superflua bonifica. Finanziamenti che il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, nella doppia veste di commissario straordinario, ha invocato a gran voce mentre è ancora in corso, nel capoluogo, l’ultimo stralcio del processo sulla rigenerazione ...