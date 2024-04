Spunta lo scettro dell’imperatrice

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Da ieri loappartenuto all’imperatrice Carlotta sarà esposto al museo del castello di Miramare di Trieste. Acquisito a Montecarlo nell’estate scorsa dalla Fondazione CRTrieste, è per la prima volta in mostra nel salottino orientale. Lod’oro apparteneva a Carlotta del Belgio, nata Coburgo Gotha, andata in sposa a Ferdinando Massimiliano d’Asburgo, e divenuta imperatrice del Messico, dove il consorte fu ucciso nel 1867.