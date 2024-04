Il Real Madrid supera ai rigori il City | Lunin porta Ancelotti in semifinale

Il Real Madrid si è qualificato per le semifinali della Champions League. Gli spagnoli hanno battuto 5-4 il Manchester City dopo i calci di rigore. I tempi regolamentari si erano conclusi 1-1... (ilmessaggero)

Champions: Real Madrid in semifinale, City beffato ai rigori. Nell'altro quarto avanza il Bayern Monaco - Il Real Madrid si è qualificato per le semifinali della Champions League. Gli spagnoli hanno battuto 5-4 il Manchester City dopo i calci di rigore. Nell'altro quarto 1-0 all'Arsenal, il Bayern va in ...rtl

