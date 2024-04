Detenuti e studenti attori al Civico Speranza e riscatto dietro il muro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Accorciare le distanze. Scavalcare e abbattere finalmente quel, cortina ideale – e forse, per questo, ancor più invalicabile – per scoprirvitutta la bellezza di un’umanità che, mettendosi in gioco, ha ritrovatoe con essa ilsociale. "Dirimpetto. La rete nell’abisso" è lo spettacolo teatrale che si terrà giovedì 2 maggio, alle ore 21, al teatrodella Spezia. Ideato e diretto dall’impresa culturale e creativa spezzina "Scarti" – Centro di produzione teatrale d’innovazione, è l’evento finale della sesta edizione del progetto "Per Aspera ad Astra – Come riconfigurare il carcere attraverso la cultura e la bellezza" che, approdando per la prima volta nel principale teatro della provincia, grazie al patrocinio del Comune della Spezia; vedrà sulla scena ...