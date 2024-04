Campi sportivi | via ai lavori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Spinetoli, sono partiti idi adeguamento deidi Via Schiavoni. La ditta Delfino Sport srl si è aggiudicata la gara d’appalto per un importo di 385.000 euro. "Dopo anni di attese – ha detto il sindaco Alessandro Luciani – , hanno preso il via idi implementazione funzionale dell’ impianto sportivo comunale in via Schiavoni. A seguito del primo sopralluogo, che si è tenuto a gennaio, si è dato il via ufficialmente aiper l’esecuzione dei nuovidi calciotto e calcio a 5. Un piccolo passo avanti per avverare un sogno: deiidonei all’attività". Un intervento importante che permetterà di ottenere degli impianti meno impattanti dal punto di vista energetico. Infatti circa 90.000 euro dei finanziamenti verranno utilizzati per ...