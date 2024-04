Maxi incendio ad Ardea | a fuoco una discarica abusiva di pneumatici

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 8 aprile 2024), 8 aprile 2024 – Dalle ore 05:00 circa di questa mattina, i Vigili deldi Roma sono impegnati adin via Montagnano SNC, con tre squadre, due Autobotti e il Carro Schiuma per l’di unanon autorizzata composta principalmente dae materiali di vario genere. Un’alta colonna di fumo nero ha invaso la zona ed ben è visibile anche a distanza. Le effettive cause del rogo sono ancora da verificare. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono tutt’ora in corso. Sul posto Il CRRC VVF, carabinieri e i tecnici dell’ARPA per quanto di loro competenza. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.