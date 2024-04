Fabriano Ginnastica | a Torino l’ottavo scudetto consecutivo

(Di lunedì 8 aprile 2024) Battute la Raffaelo Motto (seconda) e la Asu Udinese (terza), 8 aprile 2024 –si è confermata campione d’Italia per l’ottava volta consecutiva. La squadra di Sofia Raffaeli, ?????? ???????????, ?????? ????????, ???? ???????????, ??????? ??????? ????????? e le giovanissime ???????? ???????????? e ???????? ?????, guidate da ??????? ??????????, ??????? ???????, ????? ???????, ??????? ???????, hanno battuto la Raffaello Motto e la Asu Udinese. ©riproduzione riservata L'articolo proviene da Lo sport della Vallesina.

