Quando Simona Tagli ha partecipato per 24 ore a L’Isola dei Famosi

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 3 aprile 2024) La nuova edizione dedeiè pronta al debutto e per l’occasione voglio ricordare, nel lontano 2006, prese parte al cast dei naufraghi anche, oggi amata finalista del Grande Fratello di Alfonso Signorini e all’epoca 42enne conduttrice un po’ appannata.ha preso parte alla quarta edizione del reality show in qualità di riserva. Quell’anno, infatti, su un’idea diVentura, venne installata in mezzo al mare una Palafitta in cui dovevano vivere i naufraghi in attesa di entrare in gioco dopo eventuali ritiri o squalifiche dei veterani. Con la scusa che le riserve entravano in gioco “a pancia piena”, la perfida Ventura decise così di indebolirle facendole vivere in mezzo al mare. Fra gli abitanti della ...