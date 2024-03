Milan Amrabat | l’ultima idea del mercato rossonero

(Di sabato 23 marzo 2024) Ilvuole acquistare esperienza e giocatori importanti per il centrocampo:delsarebbeIlvuole acquistare esperienza e giocatori importanti per il centrocampo:delsarebbe. Il centrocampista marocchino è della Fiorentina in prestito oneroso con diritto di riscatto al Manchester United. Dall’Inghilterra sono sicuri possa tornare

RASSEGNA STAMPA, I titoli in viola dei quotidiani - Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina: La ...firenzeviola

Milan, Gyökeres non è perso: Ibrahimovic si muove in prima persona - Visualizzazioni: 206 Milan, diversi sono i nomi accostati per l’attacco rossonero. Ben sappiamo infatti come il reparto dovrà essere risistemato. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli. Il Milan dovr ...calciostyle

Milan, Il punto sui nazionali in vista della Fiorentina - TMW fa il punto della situazione per quanto concerne i giocatori del Milan - prossimo avversario della Fiorentina - impegnati con le nazionali. Rafa Leao lascerà il ritiro del Portogallo e farà ...firenzeviola