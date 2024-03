Frosinone | prof di francese accusato di molestie dalle studentesse durante le interrogazioni

(Di martedì 5 marzo 2024) Dodici alunne di una scuola media di Sorano in Ciociaria accusano un loroessore di palpeggiamenti ein classe. Le indagini sono arrivate all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare nei suoi confronti: il giudice delle indagini preliminari di Cassino ha disposto l’allontanamento per un anno dall’insegnamento. Secondo le accuse delle ragazze, che hanno portato alla formalizzazione di una denuncia, ilessore le palpeggiavaleo quando loro si trovavano vicino a lui. A qualcuna sarebbe anche stato sfiorato il seno, secondo le testimonianze alla polizia. Gli investigatori, fa sapere oggi Il Messaggero, hanno sentito le alunne con il supporto di psicologi. Poi è arrivato il provvedimento. L’uomo insegna la lingua. Sulla vicenda non ...

