Facebook e Instagram in down | milioni di utenti cacciati fuori dai propri profili

Instagram e Facebook in down in tutta Italia: Como e tutta Italia senza i social: oggi 5 marzo Instagram e Facebook sono entrati in down e tutti gli utenti hanno problemi dalle 16.28 circa. Da qualche minuto tutte le sessioni di navigazione sui ...quicomo

Facebook down, Instagram bloccato, threads non raggiungibile: oggi 5 marzo i social non funzionano. Cosa è successo: Facebook down, impossibile aggiornare i feed di Instagram, bloccato completamente anche threads. Tutto non raggiungibile oggi 5 marzo alle 16.30. Ma cosa è successo Le piattaforme ...corriereadriatico

Facebook e Instagram down: problemi diffusi sulle piattaforme social di Meta: Segnaliamo gravi problemi di accesso e utilizzo delle piattaforme social di Meta nel pomeriggio di martedì. Le segnalazioni arrivano da tutta Italia, e riguardano nello specifico Facebook e Instagram.hwupgrade