Europei di Atletica 2024 | Weir | “All’Olimpico i migliori tifosi al mondo Con Fabbri una nuova era”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 5 marzo 2024) Roma, 5 marzo– “Romasarà uno step importante della stagione, ma anche della mia carriera in generale. Sono entusiasta di poter gareggiare nella Capitale davanti aiitaliani in uno degli impianti più importanti del”. Il pesista azzurro Zanepregusta già l’atmosfera del Foro Italico che il prossimo giugno, dal 7 al 12, ospiterà i CampionatidiLeggera (biglietti e abbonamenti in vendita su roma.vivaticket.it). Campione d’Europa indoor del lancio del peso e reduce dal quarto posto ottenuto ai Mondiali indoor di Glasgow,è convinto che “sarà eccitante competere con iatleti continentali e soprattutto davanti al pubblico migliore del ...