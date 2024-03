Serie A | Riepilogo e obiettivi del Napoli

(Di lunedì 4 marzo 2024)A – Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport: Este Nápoles no es el de hace unas semanas. El conjunto italiano, dirigido ahora por Francesco Calzona, demostró que su resurrección no era cosa de un día derrotando a uno de los mejores equipos de laA, la Juventus de Allegri. –> Lo mejor para el Nápoles, al margen de llevarse los tres puntos, fueron las sensaciones que dejó en su examen más complicado antes de enfrentarse al Barça en la vuelta de los octavos de final de Champions. El equipo de Calzona dirigió el encuentro desde la posesión, ante una Juve que se sintió cómoda cediendo el esférico y saliendo a la contra. Defensivamente el Nápoles siguió dejando dudas en muchas acciones y los visitantes pudieron ponerse por delante, especialmente con un mano a mano de Vlahovic que el serbio picó ante Meret y estrelló ...

Giorni caldissimi per il calcio italiano! El Milan ganó 1-0 al Sassuolo y con la ley del mínimo esfuerzo sobrevivió a su propia espesura gracias a un tanto ... (justcalcio)

Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Sport: Varapalo para el Milan en Monza . El equipo de Pioli, que no perdía desde el pasado 9 de ... (justcalcio)

Fallout: dalla trama ai personaggi, tutto ciò che dovete sapere sulla Serie tv Prime Video: Ecco un rapido Riepilogo di tutto quello che dovete sapere su Fallout, l'attesa Serie tv di Prime Video tratta dal famoso videogame.serial.everyeye

Riepilogo mercato Serie A: accenno di futuro per Arsenal e obiettivo Chelsea, Premier League chiama Inzaghi: Scopri le ultime notizie sui trasferimenti di oggi dalla Serie A, incluso un suggerimento sul futuro di Victor Osimhen e MilanoPer far fronte all'interesse del Bayern Monaco per Theo Hernandez. Il cap ...informazione

Moviola Serie A, Chiesa a CM: 'Giroud-Holm e il rigore contro il Milan, io l'ho visto così': Continua anche per questa giornata, come per tutta la stagione 2023-2024 l`appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con Massimo Chiesa. L`ex arbitro internazionale,.calciomercato