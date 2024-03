Nuovi Mac e iPad a partire da questa settimana. Scopriamo quali potrebbero essere

(Di lunedì 4 marzo 2024) Indiscrezioni raccontano che daApple potrebbe svelareprodotti. Mac,e anche dueaccessori. Forse non ci sarà un evento specifico....

Dove andare per conoscere il futuro dell’ortofrutta? Ovvio, a Macfrut . Manca sempre meno all’edizione numero 41 dell’attesa fiera in programma al Rimini ... (quotidiano)

La crisi matrimoniale tra Chiara Ferragni e Fedez continua a catalizzare l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica in Italia. La notizia della rottura ... (isaechia)

Martinengo . Martinengo in prima fila a sostegno delle politiche per la natalità. Amministrazione comunale e Farmacia , infatti, hanno scelto di dare un ... (bergamonews)

Apple pronta a presentare iPad Pro M3, iPad Air M2, MacBook Air M3 già da questa settimana: Due Nuovi modelli di iPad Air con chip M2 ... Top di gamma a partire da 649€ Il Mac Mini 2023 con chip M2 8GB/512GB costa 699€ (-27%). Ma occhio anche agli iPad (-31%), iPhone e altre follie Amazon ...hwupgrade

Il lancio francescano per iPad Pro…": Apple apre le danze: questa settimana e probabilmente anche la prossima sarà costellata di annunci. Ma non attendetevi eventi speciali o clamorosi show per il lancio ma… Leggi ...informazione

OFFERTA pazza su AMAZON: prodotto APPLE scontato di quasi 200€: Una vera e propria offerta pazza è disponibile direttamente su Amazon, in questi giorni gli utenti possono pensare di acquistare un prodotto Apple, riuscend ...tecnoandroid