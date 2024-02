Affitti brevi | cedolare secca al 26% | obblighi e sanzioni

tanti vacanzieri in Puglia , ma i conti del contributo al Pil non tornano . Il Turismo in Puglia cresce, ma tra il sommerso degli affitti brevi e l?avanzata ... (quotidianodipuglia)

tanti vacanzieri in Puglia , ma i conti del contributo al Pil non tornano . Il Turismo in Puglia cresce, ma tra il sommerso degli affitti brevi e l?avanzata ... (quotidianodipuglia)

Firenze, al posto dell'ex teatro Comunale un maxi edificio di 8 piani: 156 appartamenti di lusso per gli Affitti brevi: Dal 2025, quando sarà inaugurata, ci sarà una nuova piazza esterna, mentre all’interno una piccola galleria commerciale con tre negozi e 156 appartamenti per Affitti di breve o medio periodo.corrierefiorentino.corriere

Empoli in Azione, la proposta: "Uno studentato diffuso nel circondario": In queste città il mercato immobiliare oramai gestito in larga parte da piattaforme utilizzate dai turisti per gli Affitti brevi, e questo crea un impatto sempre maggiore sulla vita dei residenti e ...gonews

Affitti brevi, lite Sala-Santanchè: "La ministra non vuole limitarli": "Il sindaco mente, Governo attivo": Botta e risposta sulla regolamentazione degli Affitti brevi tra Giuseppe Sala e Daniela Santanchè. Il sindaco sostiene che per limitare gli Affitti riservati ai turisti l’esecutivo nazionale abbia ...ilgiorno