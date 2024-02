Roma-Torino 3-2 Le pagelle dei giallorossi

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 27 febbraio 2024) Latrova la quinta vittoria in campionato sotto la guida di Mr. De Rossi. Tre punti d’oro per iche approfittano sia del pareggio tra Atalanta e Milan che la vittoria della Fiorentina sulla Lazio. Un primo tempo complicato, la difesa a tre non concede ad alcuni giocatori di esprimersi al meglio, i reparti sono distanti e le ripartenze richiedono di coprire troppo campo. Ottima l’idea di utilizzare Azmoun dal primo minuto, senza dare troppi punti di riferimento ad una difesa complicata come quella granata. L’ iraniano guadagna un calco di rigore trasformato da Paulo Dybala, ma non si fa in tempo ad esultare che arriva il gol di Zapata che pareggia allo scadere del primo tempo. Nella ripresa ci si aspettava un cambio modulo, ma il mister decide di mantenere lo stesso scacchiere tattico del primo tempo. A quel punto sale in cattedra Paulo ...