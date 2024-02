Ricavi 2023 di Campari a 2 | 9 miliardi | aumenta il dividendo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024)ha chiuso ilcon vendite nette pari a 2.918,6 milioni, con una variazione totale pari al +8,2%. La crescita organica è stata pari a +10,5%, durante l'anno grazie alla dinamica sostenuta dei brand, in particolare di aperitivi, tequila e premium bourbon. L' utile netto rettificato pari a 390,4 milioni è in aumento del +0,7% mentre l'utile netto di 330,5 milioni è in calo dello 0,7%. Ilproposto per l'esercizio è di 0,065 euro per azione, in aumento dell'8,3% rispetto all'anno precedente.