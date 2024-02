Felizzano | 17enne ucciso da un treno mentre va a scuola

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

Stava correndo per attraversare i binari, il suo obiettivo era prendere undiretto ad Asti per andare a. Non si è accorto che stava sopraggiungendo un altro convoglio che lo ha investito e. E' la tragedia avvenuta stamattina alla stazione di, nell'alessandrino. A perdere la vita inospite della comunità per minori del paese. Dalle prime informazioni fornite da Rfi, ha attraversato i binari invece di utilizzare il sottopasso. Sul posto, oltre alla Polfer, sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica e la protezione civile di, Quattordio e Solero inviata di prima mattina dal sindaco di Quattordio. Disagi e interruzioni si registrano per i treni della linea Torino-Genova.