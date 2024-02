Cantine di Liguria a raccolta

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 27 febbraio 2024) Nella stretta fascia di territorio racchiusa tra Alpi, Appennino e Mar Ligure, riuscire a mettere a frutto il terreno, ricavato tra dislivelli e pendii grazie a terrazzamenti con i tipici muretti a secco, ha da sempre richiesto sacrifici e strategia. Ulivi e limoni si affiancano alla rinomata floricoltura e, non ultima, anche la viticoltura si è guadagnata nel tempo un posto di riguardo. Grazie infatti alla posizione così peculiare dei vitigni, posti spesso a una discreta altitudine, a ridosso del mare e favoriti da un clima mite, i vini che qui si producono godono di profumi e aromaticità unici. Dall’amore per questa regione e dalla volontà di esplorare in maniera completa ed esauriente il suo patrimonio enologico è nato il progetto “DOC”, una guida completa che raccoglie tutte le aziende vitivinicole e le...