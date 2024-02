Ucraina-Russia, pioggia di droni: le news di oggi sulla guerra

Ucraina, Russia attacca con nuova ondata di droni: L'Ucraina si difende dalla nuova ondata di attacchi con droni portata dalla Russia. La contraerea di Kiev ha rivendicato l'abbattimento di 16 dei 18 droni lanciati la scorsa notte dai russi contro ...adnkronos

Due anni di guerra in Ucraina, l'accoglienza e l'aiuto della Diocesi di Trapani ai profughi: 24 febbraio: due anni dall'invasione russa in Ucraina mentre è passato un decennio dalla guerra in Donbass. In questi due anni la Diocesi di Trapani, aderendo al progetto Apri Ucraina di Caritas ...tp24

Cessate il fuoco a Gaza, il Coordinamento per la Pace chiede una mozione in Consiglio Comunale: L'Ucraina. L'iniziativa arriva a due anni dall'attacco della Russia all'Ucraina, ultimo atto di una guerra a bassa intensità iniziata circa un decennio fa e oggi come allora, nell'ambito della ...foggiacittaaperta