Trump vince le primarie in South Carolina | Haley sconfitta anche nel suo Stato

Trump vince le primarie repubblicane in South Carolina, battuta Nikki Haley

L'ex presidente si afferma con venti punti di distacco su Haley che però non si arrende. E' la quarta vittoria consecutiva del tycoon dopo i successi in Iowa, ... (sbircialanotizia)

Caro direttore, back to Giorgia. Ora che non è più fantapolitica pensare a Donald Trump presidente Usa, si può iniziare a fantasticare sul ruolo che Meloni ... (iltempo)

Le primarie repubblicane del South Carolina hanno segnato una nuova nottata vittoriosa per Donald Trump , che vince anche in casa della sfidante Niki Haley , ... (it.insideover)

Primarie repubblicane, il South Carolina tradisce la Haley: Trump vince ancora, lei pensa al ritiro: È una fantastica serata: ora andiamo in Michigan e poi all’appuntamento del Super Tuesday». Donald Trump saluta così, quando in Italia è notte fonda, la vittoria alle primarie repubblicane in South ...ilmattino

Fattore Trump: così il possibile ritorno di The Donald alla Casa bianca allunga le guerre in Ucraina e a Gaza: In Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin, poco “distratto” dalle elezioni del 17 marzo a casa sua – quasi una formalità -, può traccheggiare al fronte, in attesa di vedere se Trump vince, ...tpi

Il nuovo ruolo di Meloni se negli Usa vince Trump: Caro direttore, back to Giorgia. Ora che non è più fantapolitica pensare a Donald Trump presidente Usa, si può iniziare a ...iltempo