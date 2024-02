Terra amara | trame dal 26 febbraio al 2 marzo | Cetin e Fikret in pericolo

Terra amara, le trame dal 26 febbraio al 2 marzo 2024

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 25 febbraio 2024) Nuovi colpi di scena secondo ledal 26al 2. Durante questa nuova settimana di programmazione, infatti, Hakan, per tutelare la sua vera identità con Zuleyha, le mentirà a proposito della lettera di ricatto che ha ricevuto da Betul., però, proverà nuovamente a convincere la Altun che Mehmet sia Gumusoglu. Poco dopo, Vahap, costretto da Hakan, gli porterà Betul in quanto l'uomo avrà intenzione di costringere la ragazza a porre fine al suo ricatto. Zuleyha, invece, organizzerà delle elezioni per eleggere il nuovo responsabile dei braccianti e i due candidati saranno Gaffur e Rasit, i quali proveranno a corrompere i lavoratori della tenuta per vincere la competizione. In seguito, Betul verrà sequestrata dagli uomini di Gungor, intenzionati ad ...