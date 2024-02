LIVE Perugia-Trento 3-1 | Superlega volley 2024 in DIRETTA | i Block Devils si aggiudicano un match ininfluente

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:11 OA Sport vi ringrazia per averci seguito e vi augura un buon proseguimento di serata. 20:10 Isi sono dimostrati superiori in tutti i fondamentali: 60 attacchi vincenti, 11 muri, 5 ace e 27 errori diretti, contro i 50 attacchi vincenti, 6 muri, 4 ace e 23 errori diretti di. 20:08si aggiudica unche non cambia la classifica e che, obiettivamente, aveva ben poco da dire dal punto di vista delle motivazione. Coach Soli nel quarto set ha fatto riposare tutta la formazione titolare in vista di appuntamenti più importanti e la scelta, data la posta in palio odierna, è più che condivisibile. 25-18 Ilsi chiude con un errore di Nelli in battuta. 24-17 Magalini annulla il ...