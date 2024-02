Far West all?alba tra i vicoli del centro | ferito alla gamba promoter di eventi

"Preferiamo affittare a personepiù tradizionali". Tradotto: non si affitta ai gay. Così l’imprenditore Andrea Papazzoni, 34 anni, ex discografico e titolare ... (ilgiorno)

caccia , NO ALLA Legge SPARA-TUTTO DELLA LEGA: IL PARLAMENTO LA BLOCCHI – FIRMA LA PETIZIONE SU IOSCELGO Per oltre 30 anni si è occupato di reati legati ... (ilfattoquotidiano)

Look choc per Kanye West e Bianca Censori alla fashion week: lei con il body sgambato di pelle, lui con le lastre di titanio sui denti: Provocatori, eccessivi, catalizzatori di fotocamere, ma soprattutto critiche e polemiche. Bianca Censori e Kanye West nella bufera. Ancora una volta. A Milano per la settimana della moda, la coppia ha ...ilfattoquotidiano

Da sabato 2 marzo riparte la stagione a Cinecittà World con 5 novità: Dopo uno straordinario mese di Carnevale, da sabato 2 marzo Cinecittà World torna nella sua versione integrale con 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ...castellinotizie

VIDEO Terzo mandato: ecco chi non può più candidarsi: A rischio tanti big come Luca Zaia, Toti e De Luca Sono sette i presidenti di Regione in Italia al secondo mandato. Il dibattito si è concentrato in particolare sull’eventuale Terzo incarico di Luca Z ...informazione