Berlinale 2024 | l' Orso d' Oro va a Dahomey di Mati Diop

Berlinale 2024, tutti i vincitori e i premi del Festival del cinema di Berlino

(Di domenica 25 febbraio 2024) Berlino, 24 feb. - (Adnkronos/Cinematografo.it) -divince l'd'Oro per il miglior film alla 74esima edizione della. La Giuria internazionale, presieduta da Lupita Nyong'o e composta da Brady Corbet, Ann Hui, Christian Petzold, Albert Serra, Jasmine Trinca e Oksana Zabuzhko, incorona così la regista francese di origini senegalesi, che ha dedicato il suo documentario alla restituzione al Benin di ventisei oggetti trafugati del Regno didurante la guerra di colonizzazione e conservati al Musée du quai Branly di Parigi. Hong San-soo manca ancora una volta l'd'Oro e conquista il quartod'Argento in carriera. Premio della Giuria a L'empire di Bruno Dumont. Sebastian Stan, noto come il Winter Soldier del ...