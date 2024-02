Sangio | riecco Cicarevic

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2024) SAN GIOVANNI Un digiuno di successi interni che dura addirittura da oltre 20 anni. Proprio così, lavannese domani riceverà il Grosseto ma è dal lontano 7 settembre 2003 che il Marzocco non ha la meglio tra le mura amiche della formazione maremmana. L’ultima vittoria fu ad opera della squadra allenata da Maurizio Sarri grazie a una perla di Ciccio Baiano. Sarà il 62º confronto tra bianco azzurri e bianco rossi, se si esclude il successo del 2003, nelle ultime cinque partite tra queste due formazioni sono arrivati due pareggi e tre sconfitte, esattamente nel 2005, nel 2006 e quella dello scorso anno a tavolino per la nota questione delle porte non regolamentari. Sul campo, il 19 marzo del 2023, finì 1-1 con gol di Vanni per lavannese e pareggio ospite di Giustarini. Si dovrà sfatare questo tabù ma anche tornare al successo davanti ai ...