Milan-Inter Primavera | 1-1 al 45? | magia Kamate | risponde Camarda

LIVE Primavera, Milan-Inter 1-1: pareggio rossonero, gol di Camarda

(Di sabato 24 febbraio 2024) Termina sul punteggio di 1-1 il primo tempo di, sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato1 (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti. PARI ? Finisce in parità il primo tempo di, derby valido per la 23esima giornata del campionato1. Partono benissimo i ragazzi di Chivu che, al 3?, trovano il vantaggio conche col sinistro finalizza una splendida progressione personale. Al 23? chance del raddoppio sui piedi di Akinsanmiro che, servito da uno scatenato, manda di poco a lato con un bel tiro di destro. Dopo tantaarriva il pareggio del: al ...

Per il derby di Primavera fra Milan e Inter, Ignazio Abate può finalmente contare sull'apporto di Simic , Bartesaghi ed Eletu (pianetamilan)

Segui con noi il LIVE del derby fra Milan e Inter, gara della 23^ giornata del Campionato Primavera 1 TIM. Gli aggiornamenti in tempo reale (pianetamilan)

LIVE PRIMAVERA - Milan-Inter 1-1, Fine primo tempo, Camarda risponde a Kamate, si chiude un primo tempo a due facce: Milan-Inter 1-1 Kamate 3'; Camarda 36'; 45' - Virgilio fischia due volte: squadre negli spogliatoi. 44' - Ancora uno strepitoso intervento di Raimondi che dice ... fcinternews

LIVE PRIMAVERA - Milan-Inter 1-1, 42' - Camarda innesca Scotti ma Raimondi ci mette i guantoni: 37' - Stalmach primo ammonito per il Milan, Abate recrimina per i tanti interventi a suo dire non sanzionati dell'Inter. 36' - GOL del MILAN con Camarda. Il piccolo prodigio rossonero colpisce alla ... fcinternews

IL PARERE - Manfredi: "Milan, la trasferta europea non peserà nel match contro l'Atalanta": A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Domenico Manfredi, editore di OCW Sport.L’Inter fa una corsa da sola per il titolo“Sono i campionati dell’Inter, i ... napolimagazine