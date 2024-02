Tchoukball Derby ferraresi in serie B e risultati positivi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) La prima giornata di ritorno del campionato diB ha visto disputarsi itra le tre società. I Caplit e i Caplaz, squadre del Ferrara, hanno giocato insieme a Titans e Savonarola On Fire. Durante la prima partita della giornata, i Caplaz hanno affrontato i Savonarola On Fire, confronto tra due forti candidate ai playoff. Il match è stato tirato sin dai primi minuti, nell’ultimo tempo i Caplaz sono stati in grado di aumentare il proprio di vantaggio riuscendo a portare a casa la vittoria nel primodi giornata. La partita si è conclusa per 45-61. È stato poi il turno dei Caplit che hanno affrontato i padroni di casa Titans. Nella prima parte della partita i Caplit hanno dimostrato la crescita che stanno avendo come squadra, riuscendo a mantenere in equilibrio la ...