Stefano è l’eliminato del GF | Beatrice ancora la preferita | tutte le percentuali

Oggi, mercoledì 21 febbraio 2024, andrà in onda il trentottesimo appuntamento con il Grande Fratello . Al televoto si sfidano Stefano Miele , Sergio

Grande Fratello, Stefano Miele eliminato. Beatrice Luzzi distrutta e in lacrime «Ora sono sola, non ce la faccio»: Beatrice Luzzi perde un altro pezzo di cuore. Dopo Vittorio ad essere eliminato dalla casa del Grande Fratello è Stefano Miele. Le lacrime dell'attrice sono più che comprensibili, Stefano era la sua ...

Grande Fratello, diretta 38a puntata – Eliminato Stefano: 23.20: Si torna al televoto con il salvataggio di Federico. Beatrice si dice “disperata”, dal momento che uno tra Stefano e Sergio sarà eliminato. Intanto, Sergio e Greta sono in confessionale.

