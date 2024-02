Pallavolo Prima Divisione Femminile MC | domani il big match Treiese-Montecassiano

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Si affrontano lae la seconda della classifica: le ragazze di Vagni hanno un vantaggio di 5 punti. I commenti di Marika Lancioni e del mister delle ospiti Pietro Quatrini TREIA, 22 febbraio 2024 – Il campionato didella Provincia di Macerata sta entrando nel vivo e la sfida della 16^ giornata tramette in palio punti pesanti per il proseguo della stagione.venerdì 23 febbraio a Chiesanuova di Treia alle ore 21.15, infatti, si affrontano la capolista e la seconda in classifica, rispettivamente a 44 e a 39 punti. Una vittoria delle locali di Vagni potrebbe lanciare la squadra verso la finale play-off, con un potenziale vantaggio di +8 che le farebbe iniziare la serie finale con l’1-0 (basta un +3, ndr). Se ...