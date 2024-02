La Capitale ed il verde – Al via il piano ‘100 Parchi per Roma’ | Gualtieri presenta i primi 21 interventi per circa 63 mln di euro

Al via l’anno di Valencia, Capitale verde d’Europa

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Questo pomeriggio il Sindaco di Roma Robertoe l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi hannoto il“100per Roma”, l’ambizioso progetto che ha come obiettivo il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione di 100e aree verdi della città in 10 anni restituendole alla piena fruibilità pubblica.per, i progetti si collocano fuori dalle Mura Aureliane, su aree verdi già esistenti, o recuperando aree degradate che tornano fruibili Ad essereti sono stati i21per un importo complessivo stimato in63 milioni di. 16 i progetti già finanziati con ...

