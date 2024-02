"Non eravamo pronti a salutarti". Grave lutto per Eros Ramazzotti

(Di giovedì 22 febbraio 2024) . Il cantautore romano ha annunciato via Instagram la scomparsa del padre Rodolfo. L’uomo, ex operaio

"Non eravamo pronti a salutarti". Grave lutto per Eros Ramazzotti: L'ultimo saluto di Eros al padre "Ciao Pà", ha scritto semplicemente Eros sui social network, condividendo l'immagine di un cuore spezzato per raccontare del suo dolore per il lutto. Le stesse parole ... ilgiornale

Eros Ramazzotti, grave lutto: è morto il papà Rodolfo. Il messaggio struggente sui social: Rodolfo Ramazzotti aveva 87 anni. Il cantante l'aveva salutato poche settimane fa dal palco del Festival di Sanremo. Anche Aurora lo ricorda commossa: "Non eravamo pronti" Fonte: IPA Una triste notizi ... informazione

Eros e Aurora Ramazzotti in lacrime: grave lutto in famiglia: Un gravissimo lutto ha colpito la famiglia Ramazzotti: è morto improvvisamente il padre di Eros, Rodolfo. L’uomo, ex operaio edile amatissimo dall’artista, è scomparso oggi all'età di 87 anni. Il figl ... corrieredellosport