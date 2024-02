Raffreddore | scatta l’allarme per i farmaci contro il “naso chiuso” | scoperti gravi effetti collaterali in quelli a base di pseudofedrina

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)lo aveva lanciato già pochi mesi fa l’Agenzia nazionale francese per la sicurezza dei medicinali e dei prodotti sanitari (Ansm). Ivasocostrittori adi pseudoefedrina a somministrazione orale, utilizzati per alleviare i sintomi del, perché potevano provocare il rischio di infarto miocardico e ictus e sindromi da encefalopatia posteriore reversibile (Pres) e sindromi da vasocostrizione cerebrale reversibile (Rcvs) . Da qui la raccomandazione di “Non utilizzare forme orali divasocostrittori per alleviare i sintomi delfaringite benigna di origine virale”. Oggi è arrivata anche la conferma dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) sul rischio dell’impiego di medicinali adi pseudoefedrina ...