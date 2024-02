La moda rapper di Geolier non spacca | i bilanci non sorridono

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Non brillano i business della «» di Emanuele Palumbo, in arte «», finito al centro di alcune polemiche dopo l'ultimo festival di Sanremo. Ilnapoletano, infatti, è azionista al 50 per cento con una quota identica in mano al fratello Gaetano della Golden Boys srl che produce e commercializza capi d'abbigliamento e accessori legati allo «stile» dei cantanti tipo. Ilo 2022, tuttavia, s'è chiuso con ricavi per 204mila euro, più che dimezzati rispetto ai 440mila euro del precedente esercizio anche se l'ultima riga ha registrato un utile risicato di 12mila euro. La società ha un patrimonio netto di 32mila euro a fronte però di debiti per 50mila euro. La Golden Boys è stata costituita nel 2019 e vede Gaetano Palumbo come amministratore unico. ...

