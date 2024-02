Ultimo passaggio blindato in Senato per il “milleproroghe” Ecco le misure | dall’Irpef agricola ai rincari in autostrada

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Arriva mercoledì inil ddlma i giochi ormai sono fatti. Il governo avrebbe intenzione di porre la fiducia sul testo uscito martedì dalla commissione affari costituzionali, quindi evitando che possano essere apportate ulteriori modifiche. Lunedì il decreto era staro approvato con voto di fiducia alla Camera.leprincipali del testo di legge. Scudi erariale – Per tutto il 2024 gli amministratori pubblici saranno sollevati da responsabilità contabili in caso di colpa grave. Scudo penale per i medici – Viene prorogato per l’intero anno lo scudo penale per i medici, introdotto con l’emergenza Covid. Si limita “ai soli casi di colpa grave” la punibilità per chi in modo colposo causa morte o lesioni personali “in situazioni di grave carenza di personale sanitario”. Per riempire i vuoti in ...