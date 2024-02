Tutti i vincitori del Premio Innovazione e Startup a Beer & Food Attraction a Fiera Rimini

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ile il– ITALIAN EXHIBITION GROUP 2024 e #BBTechExpo ha decretato, dopo una selezione del Comitato di Valutazione, i progetti più innovativi presenti in. Le categorie spaziano dai concept innovativi alla sostenibilità, dal labeling al packaging fino all’utilizzo di tecnologie digitali per migliorare l’efficienza del prodotto. Attraverso l’areae il Distretto, realizzato in collaborazione e con la main partnership dell’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, Italian Exhibition Group SpA ha consolidato il proprio ruolo di incubatore con l’obiettivo di creare nuove opportunità di business e favorire il ...

Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, la lista di tutti i vincitori ai DICE Awards 2024 , una delle kermesse più famose che va a premiare ... ()

La 77ª edizione dei premi Bafta 2024 , conferiti dalla British Academy of Film and Television Arts, ha visto trionfare Oppenheimer di Cristopher ... (superguidatv)

In attesa degli Oscar 2024 , si è recentemente tenuta la 77esima kermesse dei Bafta Awards : scopriamo insieme la lista completa di tutti i ... ()

Scopriamo insieme, in questo speciale dedicato, la lista completa di tutti i vincitori agli Annie Awards 2024 , l’annuale premiazione dei migliori ... ()

Dall'emarginazione alla conquista di sé: Tersite di Stefan Zweig: ... Trauerspiel come recita non a caso il sottotitolo dell'opera originale, i moti d'animo di tutti i ... Labile diviene così il confine tra vincitori e vinti, tra eroi e figure deboli, come mostra la sua ...

Vela. Chiuso l'Invernale del Tigullio, ecco i vincitori della 48° edizione: ... i nostri partner Porto di Lavagna, Quantum e Grondona e tutti i partecipanti per lo spettacolo e ... Sease e Gilles sono i vincitori delle ultime due prove. La classe Libera incorona Alegher..do (Enrico ...

Rigore per la Juve, Toro da battaglia, derby bellissimo: Il Toro incorna per primo ma la Juve si affida alla sua stella Derby della Mole che regala emozioni ma senza vincitori nè vinti. Tante occasioni e applausi per tutti