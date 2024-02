Crollo a Firenze | trovato il quinto cadavere | Complesso il recupero Il bilancio è definitivo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Ora il. Ed è drammatico: i Vigili del fuoco hanno infattiil corpo senza vita dell'ultimo operaio disperso dopo il rovinosodel cantiere a. Si tratta della quinta vittima. Ora - spiegano i soccorritori - iniziano le complesse operazioni di. Con il ritrovamento dell'ultimo operaio ildella sciagura sale così a cinque morti e tre feriti. I vigli del fuoco da venerdì scorso, giorno della disgrazia, sono impegnati nelle operazioni di soccorso e ricerca degli operai dispersi in seguito alche si è verificato nel cantiere del supermercato della catena Esselunga in costruzione in via Mariti.