Strage Palermo | oggi la camera ardente Autopsia ha confermato sevizie e torture

(Di lunedì 19 febbraio 2024), 19 feb. (Adnkronos) -e lutto cittadinoad Altavilla Milicia (), dove è avvenuta lafamiliare in cui sono stati uccisi Antonella Salamone di 40 anni con i suoi due figli, Kevin di 16 anni ed Emanuel di 5. La, allestita presso il plesso comunale Zucchetto di Altavilla, resterà aperta fino alle 20 circa. Alle 18 don Salvo Priola, il parroco, presiederà un momento di preghiera e di commiato. Sulle bare delle due giovani vittime ci sono le fotografie. La salma di Antonella Salamone è invece rimasta al Policlinico per potere eseguire altre analisi sui resti della donna che è stata bruciata. M Allasi sono recati la madre e il fratello di Antonella ...

Altavilla Milicia: i messaggi choc del figli 16enne prima di morire e il racconto horror della sorella: ... la sorella 17enne, unica sopravvissuta alla strage, e una coppia di invasati " i 'Fratelli di Dio' ... I complici, conosciuti sui social, facevano su e giù da Palermo per andare a pregare a casa dei ...

Ad Ascoli Piceno verrà intitolato un parco a Emanuela Loi: Un parco pubblico alla memoria dell'agente della Polizia di Stato Emanuela Loi, vittima nella strage di via D'Amelio Di: Redazione Sardegna Live Venerdì prossimo, 23 febbraio, ad Ascoli Piceno ...Palermo.

La strage in famiglia, Altavilla Milicia in lutto per Kevin ed Emmanuel: Proclamato per oggi dal Comune di Altavilla Milicia, nel Palermitano, il lutto cittadino in occasione della tumulazione di Kevin ed Emmanuel Barreca, di 16 e 5 anni, uccisi insieme alla madre, ...