Un altro Lautaro lancia l’Inter | Giannetti stende la Juventus Simone Inzaghi in fuga Scudetto

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Senza risultati, i record valgono meno. Nel giorno dell’aggancio a Marcello Lippi al secondo posto per numero di panchine alla(405), Massimiliano Allegri rischia di vedere compromesso il camminodella sua squadra. Allo ‘Stadium’ l’Udinese fa l’impresa e batte 1-0 la Vecchia Signora grazie alla rete – ironia della sorte – di un. È diil gol che permette aldi restare a +7 in classifica, potenzialmente a +10 (c’è la partita con l’Atalanta da recuperare), dopo l’incredibile prova di forza offerta dai nerazzurri a Roma. Laera chiamata a replicare con vigore e determinazione, ma è stata poco cinica nel primo tempo e piuttosto nervosa e inquieta nella ripresa. Senza l’infortunato Vlahovic, Allegri ripropone Milik dopo la squalifica e ...

Clamoroso a Torino: l'Udinese batte la Juventus all'Allianz Stadium con il punteggio di 0-1 e consegna all' Inter un vantaggio in... (calciomercato)

Un altro Lautaro lancia l'Inter: Giannetti stende la Juventus, è 1-0 allo Stadium. Simone Inzaghi in fuga Scudetto ...Torna l`appuntamento con le `Le 5 cose che non sai di...`, la rubrica di Calciomercato.com che va alla scoperta dei protagonisti del calcio, tra Serie A e affini..Prima sconfitta casalinga in campionato per la Juventus: i bianconeri sono stati battuti 1-0 dall'Udinese. Decisivo il gol di Giannetti Lautaro al 25' del primo tempo. (ANSA) ...