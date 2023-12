Per le donne crescere significa ancora liberarsi | essere autonome Per i ragazzi diventare uomini è ancora un cammino cui manca la direzione E se non sai chi sei come puoi amare?

(Di domenica 3 dicembre 2023) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Rieducare iall’amore è l’imperativo categorico sorto dopo l’omicidio di Giulia Cecchettin da parte del suo (ex?) fidanzato. Ma rieducare a cosa? Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara non ci ha pensato due volte, introducendo per decreto 30 ore di lezione nel doposcuola. Ma prima di decidere dove e, bisognerebbe sapere cosa insegnare. Leggi anche › Femminicidi. Un’ora di educazione alle relazioni a scuola contro la violenza sulleAggiornando il forum Supplemento singolo sul corriere.it e discorrendo con i lettori di questa rubrica, mi sono resa conto che, per cominciare, quel chead alcuni ...

Altre News in Rete:

Battuta sessista, bufera sul sindaco Pd, Sauro Borghi di San Prospero (Modena) autosospeso dal partito

...DEL PD E DELE FIGLIE Attraverso la Conferenza delleil Pd ha subito sconfessato il sindaco:" Caro Borghi, quando e se le torna la fregola irrefrenabile di esternare una battuta sessista...

Mullet donna: la guida completa per capelli da star la Repubblica

Morta Marisa Rodano, ultima deputata della prima legislatura aveva 102 anni. Schlein: «Sempre con le donne per la parità» Corriere Roma

Roma, precipita con il letto al piano di sotto (mentre dorme) per il crollo del solaio: donna ferita, è in codice rosso

Stava dormendo nel suo letto, quando il solaio ha ceduto ed è letteralmente sprofondata al piano di sotto. Tragedia sfiorata nella tarda serata di ieri in un palazzo di viale Eritrea, ...

Ridley Scott: ‘Napoleon’, ‘Il gladiatore 2’ e l’IA: «Sarà una bomba atomica»

per le dinamiche del potere tra i due sessi: The Counselor, The Last Duel, House of Gucci e ora Napoleon. Le donne sono state figure forti della mia vita, a partire da mia madre, che diceva di essere ...