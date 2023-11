Inter | Joao Mario come Bale

Inzaghi vara l'Inter 2 per la trasferta di Lisbona. In casa del Benfica, i nerazzurri si affidano alle seconde linee dopo aver conquistato... (calciomercato)

Inzaghi vara l'Inter 2 per la trasferta di Lisbona. In casa del Benfica, i nerazzurri si affidano alle seconde linee dopo aver conquistato... (calciomercato)

DIRETTA Champions League, Benfica - Inter 3 - 0: comincia il secondo tempo!

... Benfica -sarà visibile su Sky e Mediaset Infinity. Ecco le probabili formazioni:BENFICA (4 - 2 - 3 - 1): Trubin; Aursnes, Antonio Silva, Otamendi, Morato;Neves, Florentino; Di Maria, ...

Benfica-Inter di Champions League in diretta 3-0: tripletta di Joao Mario Corriere della Sera

LIVE Al 45' Benfica-Inter 3-0: Joao Mario scatenato, tripletta in mezz'ora. Nerazzurri assenti La Gazzetta dello Sport

Tripletta di Joao Mario contro l'Inter: è la prima in carriera

Il centrale portoghese ha segnato la prima tripletta della sua carriera proprio contro l'Inter, squadra in cui ha giocato fra il 2016 e il 2019 ...

Champions League, i risultati alla fine del primo tempo

Joao Mario scatenato contro la sua ex Inter e il Benfica che spera ancora nell'Europa League. Il pari del Copenaghen in Germania tiene in vita il Manchester United, fermato per 3 a 3 dal Galatasaray.