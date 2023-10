LIVE Napoli-Real Madrid 1-2 | segna ancora Bellingham | Kepa super su Osimhen

(Di martedì 3 ottobre 2023) Torna la Champions League, in campo il, che al Maradona sfida il. Gli azzurri di Rudi Garcia hanno esordito battendo 2-1...

Allo Stadio Maradona, il match valido per la seconda giornata dei gironi della Champions League 2023/2024 tra Napoli e Real Madrid : sintesi, ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30? OCCASIONE REAL! Con una finta di corpo Vinicius salta Lobotka e punta Ostigard. Il brasiliano poi ...

La diretta testuale del match tra Napoli e Real Madrid , seconda giornata del gruppo C della fase a gironi della Champions League. Buonasera cari ...

Allo Stadio Maradona, il match valido per la seconda giornata dei gironi della Champions League 2023/2024 tra Napoli e Real Madrid : sintesi, ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 37? Manovra avvolgente del Real, che trova sulla fascia Carvajal, il quale crossa in mezzo. Il pallone ...

La diretta testuale del match tra Napoli e Real Madrid , seconda giornata del gruppo C della fase a gironi della Champions League. Buonasera cari ...

Alle 21 iled il Real Madrid si affrontano per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Entrambe le squadre, dopo i primi tre punti conquistati, vorranno prendersi il primo posto nel ...... il match valido per la seconda giornata dei gironi della Champions League 2023/2024 trae Real Madrid: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio Maradona,e ...

LIVE Napoli-Real Madrid 1-2: gran colpo di testa di Osimhen che sfiora il pari La Gazzetta dello Sport

Napoli-Real Madrid 1-2: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

27' - GOL DEL REAL MADRID! Erroraccio in appoggio di Di Lorenzo che serve Bellingham che entra in area e serve Vinicius cha da posizione deflilata calcia rasoterra sul secondo palo e pareggia i conti.Vinícius Júnior (Real Madrid) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Jude Bellingham.Napoli 1, Real Madrid 0 al 19'. Leo ...